Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Краматорск митингует в поддержку протестующих в Киеве


18.10.2017   12:49
В Краматорске возле памятника Шевченко местные активисты собрались на митинг в поддержку протестующих в Киеве. Об этом сообщает корреспондент «Новостей Донбасса».

Около 50 человек вышли с плакатами «Зміна виборчої системи. Доступ громадян до влади», «Перед законом всі рівні», «Антикорупційний суд. Геть хабарників з влади».

Среди присутствующих члены организаций «Комітет народного контролю», «Громадянська позиція», «Форум національної дії», «Громадський рух», также активисты Светлана Рудь, Александр Меланченко, Василий Хоменко.

Они требуют принять закон про добровольческую армию, снять депутатскую неприкосновенность, комплексную постановку вопросов защиты суверенитета, выступают за создание антикоррупционного суда.

Активист Антон Воронов из Лимана выдвинул требование отставки мэра города Петра Цимидана.

Собравшиеся высказывают недоверие власти. Они считают, что выходить на митинги – единственный способ достучаться.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В 2018 году рост экономики Грузии составит 4,5% - Ковзанадзе
Мраморные клопы уничтожили 50% урожая цитрусов
Объем денежных переводов в Грузию вырос на 24,2%
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Абхазии, предположительно, нашли останки пропавшего в июле российского туриста
Президент благодарен всем, с чьей помощью удалось привезти останки погибших в Абхазии героев
Позитивная дискриминация
В кафедральном соборе Святой Троицы проходит гражданская панихида по 25 погибшим в Абхазии
В Абхазии совершено нападение на гендиректора компании «Гагрстрой»
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Ващиковский: Европа и Азербайджан должны вместе искать новые источники газа для Южного газового коридора
Президент Польши в 2018 году совершит визит в Баку
В Грузии партии потратили перед выборами порядка $3,6 млн
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна