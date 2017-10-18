Краматорск митингует в поддержку протестующих в Киеве

18.10.2017 12:49 В Краматорске возле памятника Шевченко местные активисты собрались на митинг в поддержку протестующих в Киеве. Об этом сообщает корреспондент «Новостей Донбасса».



Около 50 человек вышли с плакатами «Зміна виборчої системи. Доступ громадян до влади», «Перед законом всі рівні», «Антикорупційний суд. Геть хабарників з влади».



Среди присутствующих члены организаций «Комітет народного контролю», «Громадянська позиція», «Форум національної дії», «Громадський рух», также активисты Светлана Рудь, Александр Меланченко, Василий Хоменко.



Они требуют принять закон про добровольческую армию, снять депутатскую неприкосновенность, комплексную постановку вопросов защиты суверенитета, выступают за создание антикоррупционного суда.



Активист Антон Воронов из Лимана выдвинул требование отставки мэра города Петра Цимидана.



Собравшиеся высказывают недоверие власти. Они считают, что выходить на митинги – единственный способ достучаться.

















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