Испания готова упразднить автономию Каталонии

18.10.2017 14:39 Если глава каталонского правительства Карлос Пучдемон не отступится от борьбы за отделение региона, Испания упразднит автономию. Об этом заявила заместитель главы испанского правительства Сорайя Саенс де Сантамария, передает AFP.



Мадрид готов применить статью 155 Конституции Испании, которая позволяет приостановить автономию Каталонии, если лидеры женералитета (правительство Каталонии) в течение 24 часов не откажутся от провозглашения независимости.



17 октября испанский суд арестовал двух лидеров сторонников отделения Каталонии.



В тот же день в Барселоне около 200 тысяч человек вышли на улицы, протестуя против ареста руководителей общественных организаций.



1 октября в Каталонии состоялся референдум о независимости от Испании.



Сообщалось, что полиция Испании применила резиновые пули против сторонников независимости Каталонии. Премьер Испании Мариано Рахой отказался называть голосование в Каталонии референдумом о самоопределении.



Во вторник, 10 октября, глава правительства Каталонии Карлос Пучдемон предложил парламенту отложить объявление о независимости региона от Испании.



11 октября Пучдемон подписал декларацию о независимости.



16 октября лидер Каталонии ответил премьеру Испании относительно независимости, попросив два месяца на переговоры.















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