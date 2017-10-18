Главной проблемой в Украине является нежелание Порошенко что-либо менять - Сакварелидзе

18.10.2017 14:51 Главной проблемой в Украине является нежелание президента Петра Порошенко что-либо менять. Такое заявление сделал член Движения новых сил Давид Сакварелидзе в эксклюзивном интервью телеканалу NewsOne.



По его словам, если бы у Порошенко было желание, то он давно бы утвердил закон об Антикоррупционном суде. Ведь когда президент хотел назначить генерального прокурора, он сделал это за один день, та же ситуация и с законопроектом по Донбассу. Сакварелидзе в открытую заявил, что считает Порошенко неадекватным человеком, который обманывает народ.





"Любой уважающий себя президент в первую же неделю сам бы сделал эти три шага и внес эти три закона. Любой нормальный демократический президент выступал бы за то, чтобы создать антикоррупционные суды. Любой президент сказал бы своим депутатам, что когда ребята воюют в АТО и гибнут, нельзя чтобы здесь сидели какие-то неприкосновенные элитные существа, которые возомнили себя властителями народа. Он (Порошенко, - ред.) - неадекватный человек. Если будет такое продолжаться, то народ примет решение его поменять, этому никто не сможет помешать", - подчеркнул Сакварелидзе.















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