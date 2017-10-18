17 жертвователей партиям вызваны на опрос в Службу государственного аудита

18.10.2017 15:18 Служба государственного аудита проводит опрос жертвователей партиям, - об этом заявил генеральный аудитор Ираклий Меквабишвили. По его словам, 17 жертвователей вызваны на опрос.



«На первом месте по доходам «Грузинская мечта», на втором – «Европейская Грузия» и на третьем – «Альянс патриотов». Эта информация существует детально и открыто. Ведется опрос жертвователей, устанавливаем источники их доходов. Этот процесс протекает и в данный момент. Нами вызваны 17 лиц, опрос проводится и сегодня», - заявил Ираклий Меквабишвили.



С 1 июля по 15 октября включительно избирательные субъекты в сумме получили в виде пожертвований 12,998,651.16 лари, - об этом говорится в промежуточном отчете по выборам местного самоуправления, который опубликовала служба мониторинга финансовой деятельности политических партий Службы государственного аудита.



Согласно промежуточному отчету, с 1 июля по 15 октября включительно «Грузинская мечта» в сумме получила пожертвования на 11,640,441.00 лари, «Европейская Грузия» - 931,083.95 лари, «Национальное движение» - 108,149.21 лари, «Альянс патриотов» - 63,142.00 лари, «Новая Грузия» - 35,100.00 лари, «Демократическое движение» - 31,486.00 лари, Доменти Сичинава - 50,150.00 лари, Александр Элисашвили - 31,431.00 лари, Гуло Зумбадзе - 15,500.00 лари, другие избирательные субъекты в сумме - 92,168.00 лари.















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