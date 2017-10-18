Насилие в отношении женщин остается одной из масштабных проблем - Омбудсмен

18.10.2017 16:00 Физическое и психологическое насилие в отношении женщин остается одной из масштабных проблем, - это отмечается в специальном отчете Народного защитника «О борьбе с дискриминацией, ее предотвращении и ситуации с равенством».



Согласно докладу, женщины, ставшие жертвами насилия, часто подвергаются дискриминации, поскольку часты случаи, когда правоохранители не реагируют должным образом на факты насилия, произошедшие в семье или за ее пределами.



Как выявилось из случаев, имеющихся в производстве Народного защитника, в некоторых случаях со стороны правоохранительных органов не проводится опрос предполагаемой жертвы. Также есть случаи, когда правовое реагирование задерживается по тем фактам, где предполагаемым насильником является сотрудник правоохранительных органов.



Отдельная глава отчета касается реагирования на случаи сексуального притеснения, в которой говорится, что «к сожалению, сексуальное притеснение как при выполнении работы, так и в общественном пространстве остается за пределами законодательного регулирования».



С сентября 2016 года по август 2017 года включительно Народный защитник изучил 201 дело, связанное с дискриминацией. Издано 11 рекомендаций, 11 общих предложений, представлено 4 довода друга суда. Производство прекращено по 99 делам. Наибольшая часть дел касается фактов предполагаемой дискриминации по признаку отличного мнения (12%), сексуальной ориентации и гендерной идентичности (11%), религии (10%) и политических взглядов (9%).















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