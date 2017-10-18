TI: Журналисты имели полное право обнародовать материал по «делу о цианиде»

18.10.2017 17:34 "Международная прозрачность-Грузия" обращается к Главной прокуратуре Грузии, не вызывать журналистов на дознание из-за распространения в СМИ материалов закрытого судебного заседания по "делу цианида". Об этом говорится в заявлении "Международной прозрачности-Грузия". Организация отзывается на заявления, сделанные о возможной ответственности журналистов после обнародования материалов закрытого судебного заседания в связи с "делом цианида".



В "Международной прозрачности-Грузия" заявляют, что представители средств массовой информации уполномочены осуществить контроль деятельности власти, и информировать население о вопросах, содержащих высокий общественный интерес в стране.



Вопрос ответственности журналиста из-за опубликованных материалов по "делу цианида" первой поставила член прокурорского совета, госпожа Ирма Чкадуа, являющаяся свидетелем в "деле цианида", и фигурирующая в опубликованных скрытых записях.



"Будь то адвокат, капитан, или судья, тот, кто обнародует эту информацию, должен нести ответственность в соответствии статье 381 Уголовного кодекса. Следует начать расследование, и должны быть привлечены к ответственности все, кто знали, и распространяли протокол закрытого заседания суда"- заявила Ирма Чкадуа.



Председатель парламентского комитета юридических вопросов Эка Беселия, которая также фигурирует в записях, отозвалась в Facebook на обнародование в СМИ дополнительных материалов закрытого заседания, и назвала действие журналистов нарушением закона:



"Законом запрещено обнародование, распространение незаконно добытых записей, и в Уголовном кодексе не написано, что у телевидения, журналиста есть исключительное право".



К сожалению, подобное заявление не первое, за ними и ранее последовала критика неправительственных организаций.



Патриархия Грузии тоже распространила заявление о записях, распространенных СМИ в последний период, в которых отрицало какое-либо нарушение закона со стороны представителей патриархии, и упомянутых в записях лиц, и обвинила телекомпанию "Рустави 2" в необъективности, и нарушении стандартов журналистской этики.



Представители СМИ правомочны осуществить контроль над деятельностью власти, и информировать население о вопросах, содержащих высокий общественный интерес в стране. По отношению "дела цианида", закрытие судебного заседания которого заслужило критику, есть высокий публичный интерес. Записи, распространенные СМИ, вносят определенный вклад в существующую в обществе на данную тему дискуссию, поскольку они содержат показания важных свидетелей, которые непосредственно фигурировали в "деле цианида".



Соответственно у журналистов было полное право обнародовать добытый материал, несмотря на то, что распространенный материал является записью закрытого судебного заседания. Согласно законодательству, журналист также не обязан быть свидетелем, выдать источник информации, и дать показание в связи с информацией, полученной в ходе профессиональной деятельности"- заявили в организации.

















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