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Бизнес воздерживается финансировать оппозицию опасаясь давления, - Чиаберашвили


18.10.2017   19:16
Один из лидеров "Европейской Грузии", Зураб Чиаберашвили прокомментировал заявление председателя парламента о том, что в отличие от "Грузинской мечты" оппозиционные партии скрывают доходы.

"В стране существует абсолютно неравная предвыборная среда. Помимо того, что власть вынуждает очень многих бизнесменов осуществлять благотворительность в пользу правящей партии, параллельно власть использует огромный административный ресурс. Такую значимую благотворительность по отношению правящей партии осуществляют компании и люди, которые нагревают руки за счет бюджета. Число непрозрачных тендеров возросло до 36%, и когда мы видим, что по договоренности с одной персоной заключаются миллионные контракты, и эти бизнесмены становятся благотворителями правящей партии, здесь видно, что власть сама пользуется всем этим.

Что касается оппозиции, несравненно малы ее ресурсы по сравнению с "Грузинской мечтой". То, что удается оппозиции, удается в условиях, когда бизнес воздерживается от финансирования оппозиции, опасаясь давления и запугивания по отношению к ним. Например, в случае "Европейской Грузии" мажоритарные депутаты, которые внесли личные сбережения в партийную кассу, несколько раз были на допросе в соответствующей структуре. До того, как председатель парламента сделает такие заявления, он должен предусмотреть громадное преимущество, которое несправедливо есть у "мечты"- заявил Чиаберашвили "Пирвели Радио".

Председатель парламента прокомментировал пожертвования партий перед выборами. По заявлению Ираклия Кобахидзе, разница вызвана тем, что оппозиция скрывает свои доходы.

"Печальной реальностью является то, что оппозиционные партии, а также независимые кандидаты не декларируют свои доходы и расходы, и именно это является причиной такой большой разницы. "Грузинская мечта" декларирует свои доходы и расходы. Это отражается в соответствующих декларациях, которые представляет Службе аудита, в отличие от оппозиции, которая скрывает свои доходы и расходы. Это печальная грузинская реальность"- заявил Ираклий Кобахидзе.







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