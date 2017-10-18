Парламент примет новые конституционные изменения, предположительно, в марте 2018 года- спикер

18.10.2017 19:31 Парламент примет новые конституционные изменения, предположительно, в марте 2018 года. Как сообщил журналистам председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе, инициирование новых изменений произойдет после того, как войдут в силу уже принятые.



По словам Кобахидзе, согласно графику правящей команды, до конца 2017 года новые поправки будут приняты в двух чтениях, а в марте 2018 года уже в третьем чтении окончательно будут утверждены изменения, которые подготовят на основе рекомендаций Венецианской комиссии.



«Юридически новые конституционные изменения могут быть инициированы после вступления в силу конституционных изменений, то есть, когда документ будет подписан и опубликован. Соответственно, мы сможем инициировать этот документ примерно через неделю. Здесь будут отражены только те рекомендации, которые дала нам Венецианская комиссия. Речь идет о разовом сохранении блоков и отмене системы бонусов, также будет пересмотрена статья касательно свободы религии. Также была рекомендация в связи с двумя статьями, которые касались свободы собраний и объединений... Речь шла и о полномочиях Конституционного суда в отношении выборов, и этот пункт также будет пересмотрен», - заявил Ираклий Кобахидзе.















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