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Парламент примет новые конституционные изменения, предположительно, в марте 2018 года- спикер


18.10.2017   19:31
Парламент примет новые конституционные изменения, предположительно, в марте 2018 года. Как сообщил журналистам председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе, инициирование новых изменений произойдет после того, как войдут в силу уже принятые.

По словам Кобахидзе, согласно графику правящей команды, до конца 2017 года новые поправки будут приняты в двух чтениях, а в марте 2018 года уже в третьем чтении окончательно будут утверждены изменения, которые подготовят на основе рекомендаций Венецианской комиссии.

«Юридически новые конституционные изменения могут быть инициированы после вступления в силу конституционных изменений, то есть, когда документ будет подписан и опубликован. Соответственно, мы сможем инициировать этот документ примерно через неделю. Здесь будут отражены только те рекомендации, которые дала нам Венецианская комиссия. Речь идет о разовом сохранении блоков и отмене системы бонусов, также будет пересмотрена статья касательно свободы религии. Также была рекомендация в связи с двумя статьями, которые касались свободы собраний и объединений... Речь шла и о полномочиях Конституционного суда в отношении выборов, и этот пункт также будет пересмотрен», - заявил Ираклий Кобахидзе.






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