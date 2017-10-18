Сакварелидзе утверждает, что группа титушек с битами находится в одной из гостиниц недалеко от ВР

18.10.2017 19:33 В одном из отелей возле Верховной Рады, под которой проходит акция протеста, находится группа титушек, заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" член политсовета "Руху нових сил", бывший заместитель генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе.



"Группа титушек с битами находится в одной из гостиниц недалеко от Верховной Рады. Эти люди проплачены смотрящим президента. Сейчас они ждут команды, что им делать. Но если они решатся на разгон митинга, для них это закончится очень плохо. Мы будем защищаться. В настоящее время ситуация под контролем. Пьяных мы сюда не пускаем, все спокойно. Большая проблема в том, что нас глушат – тут очень плохая связь. Здесь стоят специальные заглушки, чтобы не работал интернет", – отметил Сакварелидзе.



По его словам, на митинг съезжаются люди из разных регионов Украины.



"Вы знаете, люди подтягиваются. Приходят киевляне, приезжают люди из других областей страны. Протест абсолютно логичный и понятный для всех. Вообще, люди приходят по разным причинам: кто-то хочет полной перезагрузки власти, кто-то устал от воровства чиновников, другие желают завести в парламент новых политиков, есть те, кому надоело жить в условиях беспредела. Кто-то выступает за рынок земли, кто-то против этого. То есть тут люди с самыми разными взглядами, но все они хотят порядка в Украине", – подчеркнул собеседник.



Он заявил, что акция под парламентом будет продолжаться до выполнения всех требований протестующих.



"Президент должен перестать врать. Его законопроект о снятии депутатской неприкосновенности позволит нынешним нардепам воровать до 2020 года, а потом на эти деньги снова покупать выборы. Это неприемлемо. Поэтому мы будем оставаться здесь до тех пор, пока все наши требования не будут выполнены. Конечно, годами стоять под Радой мы не будем. Если нас не услышат, мы начнем действовать. Докажем, что народ может влиять на происходящие в государстве процессы", – резюмировал Сакварелидзе.



17 октября у здания Верховной Рады несколько политических партий и общественных движений начали всеукраинскую акцию в поддержку масштабной политической реформы. Активисты требуют от парламента отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, сделав партийные списки открытыми, а также создать антикоррупционный суд.















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