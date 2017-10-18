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Надеемся, что в день выборов каждый сможет реализовать право голоса без насилия и запугивания - NDI
18.10.2017 19:41
Мы должны отметить, что насилия не происходит, - заявила директор офиса Национального демократического института (NDI) в Грузии Лора Торнтон, говоря о предвыборной среде.
«Надеемся, что в ближайшие несколько дней и, в том числе, и в день выборов каждый сможет реализовать право голоса без насилия и запугивания. Как мы отметили в предварительном отчете, мы хотели бы видеть больше конкуренции, дебатов, чтобы было поднято больше вопросов, чтобы избиратели знали, какой у них есть выбор», - заявила она.
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