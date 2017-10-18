Мы не можем представить будущее Европы без Грузии - Вице-президент Европарламента

18.10.2017 19:44 Мы не можем представить политическое будущее Европы без Грузии, без важного места, занимаемого Грузией в европейской политической семье. Разумеется, Грузия является неотъемлемой частью европейской культуры, истории и цивилизации, но мы также должны говорить о тесном политическом сотрудничестве и интенсификации отношений, - об этом заявил вице-президент Европарламента Ричард Чарнецкий после встречи в Брюсселе с вице-премьером, министром иностранных дел Грузии Михаилом Джанелидзе.



По словам Ричарда Чарнецкого, перед приближающимся саммитом «Восточного партнерства» в Европарламенте, а так же во время встреч с делегацией Грузии активно обсуждаются ожидания от саммита и вопросы сотрудничества с Грузией.



«Я думаю, что будущий саммит «Восточного партнерства» будет для Грузии и других стран следующим шагом к европейскому пути. Нам необходимо наладить более тесное сотрудничество не только в экономической сфере, но и на политическом уровне. Евросоюз должен продемонстрировать не только сотрудничество, но и перспективу Евросоюза для Грузии. В знак уважения к Грузии и другим странам региона мы должны показать вам реальную перспективу интеграции в ЕС», - сказал Ричард Чарнецкий.



Вице-премьер, министр иностранных дел Михаил Джанелидзе 18-19 октября находится с визитом в Брюсселе, где проводит встречи с представителями различных политических групп Европарламента. 19 октября вице-премьер выступит с речью в Комитете по иностранным делам Европарламента.















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