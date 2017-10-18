21 октября избиратели получат бюллетени трех видов - светло-голубого, розового и зеленого цвета

18.10.2017 20:18 21 октября избиратели получат на избирательных участках 3 бюллетеня - светло-голубого, розового и зеленого цвета, - об этом в беседе с журналистами сообщила спикер Центризбиркома Грузии Анна Микеладзе.



По ее словам, избиратели выберут партию или блок, мажоритарного депутата в муниципальное собрание (сакребуло) и мэра.



«Светло-голубой бюллетень предназначен для пропорциональных выборов, таким образом избиратель проголосует за партию или избирательный блок. Розовый бюллетень предназначен для выборов мажоритарного депутата в муниципальное собрание. Бюллетень светло-зеленого цвета предназначен для выборов мэра самоуправляемого города или самоуправляемой общины», - сообщила Анна Микеладзе.

21 октября в Грузии пройдут выборы местного самоуправления.















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