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Грузия является признанным лидером среди стран «Восточного партнерства» - евродепутат


18.10.2017   21:05
По оценке сопредседателя «Группы дружбы с Грузией» в Европарламенте Клер Муди (политическая группа социалистов) Грузия показала значительный прогресс по многим направлениям, что делает ее лидером в формате «Восточного партнерства». Об этом европарламентарий заявила на состоявшейся в Брюсселе встрече с вице-премьером, министром иностранных дел Грузии Михаилом Джанелидзе.

По заявлению Министерства иностранных дел, Клер Муди положительно оценила визит Михаила Джанелидзе в Европарламент перед саммитом «Восточного партнерства» и отметила особые отношения с Грузией, что отразилось в рекомендациях Комитета по иностранным делам Европарламента.

«Важны те пункты соглашения, достигнутого в рамках саммита, где говорится о поддержке Евросоюза в отношении Грузии и других стран-партнеров, где отмечается прогресс. Грузия является признанным лидером среди стран «Восточного партнерства» и мы поддерживаем этот прогресс, который был достигнут по различным направлениям, как с точки зрения демократизации, судебной реформы, так и экономического развития. По всем этим направлениям Евросоюз оказывает большую помощь Грузии, и мы должны обеспечить продолжение этой поддержки в будущем на благо грузинскому народу», - сказала Клер Муди.

Вице-премьер, министр иностранных дел Михаил Джанелидзе 18-19 октября находится с визитом в Брюсселе, где проводит встречи с представителями различных политических групп Европарламента. В рамках визита вице-премьер выступит с речью в Комитете по иностранным делам Европарламента (AFET).






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