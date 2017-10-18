Глава МИД Грузии проводит встречи в Брюсселе

18.10.2017 22:04 Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе находится с двухдневным визитом в Брюсселе, где проводит встречи с представителями различных политических групп Европарламента, говорится в сообщении пресс-службы внешнеполитического ведомства.



Глава МИД Грузии в рамках визита в Брюссель первую встречу провел с вице-президентом Европарламента Ричардом Чарнецким.



"Мы не можем представить политическое будущее Европы без Грузии, без того важного места, которое заняла Грузия в политической семье Европы", — заявил вице-президент Европарламента.



Чарнецкий заявил, что Грузия является неотъемлемой частью европейской культуры, истории и цивилизации.



В ходе встречи стороны обсудили предстоящий саммит Восточного партнерства, который состоится в ноябре. Чарнецкий подчеркнул необходимость более тесного сотрудничества не только в сфере экономики, но и на политическом уровне.



"В знак уважения по отношению к Грузии и другим странам региона мы должны вам показать реальную перспективу интеграции в Евросоюз", — подчеркнул Чарнецкий.



Евродепутат, сопредседатель группы друзей Грузии Клер Муди в ходе встречи с Михаилом Джанелидзе отметил, что страна показала важный прогресс по многим направлениям, что делает её лидером в формате Восточного партнерства.



"Грузия – признанный лидер среди стран Восточного партнерства, и мы поддерживаем этот прогресс, который был достигнут в различных направлениях как демократизации, судебной реформы, так и с точки зрения экономического развития. По всем этим направлениям Евросоюз предоставляет Грузии большую помощь, и мы должны заботиться, чтобы эта поддержка продолжалась на пользу грузинского народа", — отметил Муди.



Глава внешнеполитического ведомства Грузии в ходе визита в Брюссель провел встречу и с вице-президентом Европейской народной партии по вопросам Восточного партнерства Сандрой Калниете.



"Когда существует готовность, именно тогда появляется возможность. Я желаю, чтобы Грузия стабильно продолжила идти вперед и сохранила тот темп, который у нее был в период достижения визовой либерализации", заявила Калниете в беседе с журналистами после встречи с Михаилом Джанелидзе.



Европарламент сделает все для того, чтобы процесс интеграции Грузии, Украины и Молдовы в Евросоюз стал необратимым. Об этом заявила европарламентарий Лайма Андрекене после встречи с главой МИД Грузии.



По ее словам, в ходе встречи разговор шел о впечатляющих успехах Грузии на пути европейской интеграции.



"Когда я слушала министра иностранных дел Грузии, я была рада тем успешным результатам, которых смогла достичь Грузии. Мы со своей стороны постараемся, чтобы процесс европейской интеграции Грузии, Украины и Молдовы стал необратимым", — заявила Андрекене.



Джанелидзе высоко оценил результаты проведенных встреч. Глава МИД отметил, что у Грузии есть много друзей в Европарламенте, что выражается в той твердой поддержке, которая есть у страны на пути европейской интеграции.



В четверг, 19 октября, Джанелидзе выступит перед комитетом международных отношений Европарламента.



"Спутник-Грузия"











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