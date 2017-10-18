Берлускони предложил провести референдум об автономии во всех итальянских областях

18.10.2017 23:11 Бывший премьер-министр Италии, лидер партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони предложил провести референдум об автономии во всех итальянских областях. Об этом политик заявил в среду на мероприятии, посвященном поддержке плебисциту, который пройдет в северных Ломбардии и Венето 22 октября, передает ТАСС со ссылкой на новостной канал "Rai News 24".



"Мы хотим предложить всем итальянским регионам потребовать часть полномочий от центрального правительства региональным властям", - сказал Берлускони, выразив поддержку референдуму. При этом он не уточнил, пойдет ли сам голосовать в родном Милане (административный центр Ломбардии). "Мне нужно проконсультироваться со своими адвокатами, имею ли я право голоса", - сказал экс-премьер, пояснив, что перенес регистрацию по месту жительства в Рим.



22 октября в Венето и Ломбардии состоится региональный консультативный референдум, на который выносится вопрос: хотите ли вы, чтобы область получила большую автономию? Это означает, что региональные власти претендуют на большие полномочия в управлении в разных сферах - от здравоохранения и образования до социальной политики и регулировании рынка труда. Такое право предусмотрено конституцией Италией, однако в каких сферах будет предоставляться автономия, определяется путем переговоров между региональными властями и правительством. Таким образом, хотя референдум имеет законную силу, его результат не несет реальной практической пользы.



Инициаторами референдума стали губернаторы Венето и Ломбардии - Лука Дзайя и Роберто Марони, представители оппозиционной партии "Лига Севера". Эта партия, традиционно союзная "Вперед, Италии", всегда отстаивала идею федерализма. Когда члены "Лиги Севера" входили в правительство Берлускони, готовилась соответствующая реформа. На региональном уровне референдум об автономии поддержали и другие политики, включая ряд представителей правящей Демократической партии.



В Италии - 20 областей, пять из которых по историческим или географически причинам обладают статусом автономии: Трентино-Альто-Адидже, Валле д'Аоста, Фриули-Венеция-Джулия и острова Сардиния и Сицилия. Их статусы позволяют, в частности, удерживать значительную часть собираемых на их территории налогов. И Венето, где традиционно процветали сепаратистские настроения (со времен устранения Венецианской республики), и Ломбардия, наиболее развитая с экономической точки зрения, являются областями с регулярным статусом, и на них приходится значительная часть ВВП Италии. В них проживают 20 млн человек, треть от всего населения Апеннин.















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