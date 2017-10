Как русские притворялись техасцами - и техасцы им верили

19.10.2017 11:49 "В начале 2016 года, исследуя некоторые из самых популярных американских сепаратистских групп в сети, я наткнулся на один из аккаунтов в Facebook, контролируемых русскими, которые тогда притягивали тысячи американцев", - пишет нью-йоркский журналист Кейси Мишель в The Washington Post.



"В то время, - рассказывает автор, - я писал о российских отношениях с американскими сепаратистами из Техаса, с Гавайев и из Пуэрто-Рико. Эти люди летали даром в Москву, чтобы обменяться тактикой, предложить советы и заручиться поддержкой. Они обрели ее под сенью Кремля".



"Итак, в конце концов я добрался до страницы Hearts of Texas ("Сердца Техаса") (и до ее ленты в Twitter @itstimetosecede (@пораотделиться), - продолжает репортер. - "Сердца Техаса" скоро превратились в самую популярную техасскую сепаратистскую страницу в Facebook - в какой-то момент в 2016 году она могла похвастаться большим количеством подписчиков, чем официальные страницы техасских демократов и республиканцев вместе взятые. Когда Facebook недавно удалил страницу, у нее было четверть миллиона подписчиков".



"Страница медленно разгонялась - лишь несколько постов в неделю, - говорится в статье. - В отличие от других сепаратистских сайтов, с которыми я сталкивался, на этой странице никогда не было указано никакой контактной информации и она никогда не называла никого, кто стоял за кулисами. Даже по мере ее роста ничто не указывало на ее местонахождение в Техасе или где-либо еще, если уж на то пошло. Сложно было не заподозрить, что здесь тоже может быть вовлечена Россия".



Организаторам страницы даже удалось подбить своих подписчиков на организацию вооруженного антиисламского протеста в Хьюстоне. "Как постепенно прояснилось, это было частью более широкой стратегии, - пишет Мишель. - Инициаторы стремились обострить внутренние расхождения в самой Америке. То они поддерживали Black Lives Matter ("Движение против насилия в отношении чернокожего населения". - Прим. ред.), то подыгрывали скрытому (или явному) расизму базы Дональда Трампа. К лету 2016 начали всплывать другие темы. Посты начали следовать ощутимо крайне правому курсу, подчеркивая статус Техаса как "христианского штата" или расхваливая вторую поправку к Конституции США (право на хранение и ношение оружия. - Прим. ред.) как "символ свободы (...) чтобы мы навеки были свободны от любой тирании".



"Хотя авторы сайта хорошо понимали свою аудиторию, что-то было не так с их записями, - сообщает журналист. - Раздел страницы "Информация" провозглашал, что "Texas's the land protected by Lord [sic]" ("Техас - земля, защищаемая Господом"; не хватает артикля перед словом Lord - Господь. - Прим. ред.)". По словам автора, грамматические и орфографические ошибки были повсюду, но, как кажется, это ни разу не вызвало у читателей никаких подозрений".



"Мы знаем, что русские, стоявшие за этими сайтами, одурачили всех своих читателей и особенно тех, кто пришел на их протесты в таких местах, как Туин-Фолс, Форт-Майерс и Хьюстон, - отмечает Мишель. - Учитывая, что число их совокупных пользователей достигало миллионов - некоторые оценки говорят о потенциальных миллиардах общих просмотров - они, наверное, правы. Создатели Heart of Texas не только сделали мишенью социально-политическую напряженность в США - они также использовали нашу легковерность, которая оказалась больше, чем я когда-либо мог себе представить. Содействуя им в масштабной лжи, Facebook сделал возможным одно из величайших мошенничеств в новейшей американской истории".



