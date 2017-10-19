Украинская Рада рассмотрит законопроекты с требованиями митингующих

19.10.2017 12:09 Верховная рада Украины на пленарных заседаниях в четверг намерена продолжить рассмотрение законопроектов по реформе здравоохранения, а также приступить к законодательным инициативам, на принятии которых настаивают активисты, третий день митингующие у здания парламента.



Согласно повестке работы парламента на четверг, после открытия утреннего пленарного заседания народные депутаты продолжат рассматривать поправки ко второму чтению законопроекта №6327 о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг, затем примутся за первое чтение изменений в Бюджетный кодекс (6604, 6604-1) в рамках медицинской реформы.



Далее в повестке значится президентский законопроект №7117 о повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности.



После законопроектов в сфере здравоохранения Верховная рада, по плану, рассмотрит вопрос о включении в повестку дня и направление в Конституционный суд для получения его выводов относительно законопроектов об отмене неприкосновенности народных депутатов. Кроме того, в повестке дня стоят вопросы избирательного законодательства - три проекта законов о выборах народных депутатов и два проекта избирательных кодексов.



Участники акции у здания Верховной рады, начавшейся 17 октября, настаивают на отмене депутатской неприкосновенности, а также изменении системы выборов депутатов Рады.



Вместе с тем в повестке дня на четверг нет вопроса о рассмотрении в первом чтении проекта государственного бюджета на 2018 год. По процедуре парламент должен рассмотреть этот вопрос и принять соответствующее решение по нему до 20 октября.



Интерфакс











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