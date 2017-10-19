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Премьер призвал к обеспечению проведения справедливых и честных выборов


19.10.2017   12:44
Хочу призвать государственные ведомства, никому не давать повода, сказать и одно слово об использовании государственных ресурсов, - заявил премьер-министр Грузии Георгий Кврикашвили на сегодняшнем заседании правительства.

За два дня до выборов в органы местного самоуправления премьер обращается к государственным ведомствам, политическим партиям и населению.

«За два дня до выборов хочу обратиться, в первую очередь к государственным ведомствам, во вторую очередь к политическим партиям и в третью очередь – в целом к обществу – давайте проведем эти выборы так, чтобы это был еще один шаг вперед на пути укрепления истинно европейской демократии в Грузии, чтобы раз и навсегда канули в прошлое насильственные выборы, и вообще, чтобы были забыты такие слова из прошлого, как фальсифицированные, насильственные выборы. Это очень важно и я думаю, что мы предприняли весьма значительные шаги за последние пять лет на пути создания такой Грузии и такой демократии», - завил Квирикашвили, призвав государственные ведомства, никому не давать повода, сказать и одно слово об использовании государственных ресурсов.

Премьер также призвал население пойти на избирательные участки и выразить свою волю.
Выборы в органы местного самоуправления в Грузии пройдут в субботу, 21 октября.






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