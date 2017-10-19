Прокуратура: В 2017 году в результате семейного насилия были убиты 12 женщин

19.10.2017 13:42 По информации Главной прокуратуры Грузии, в 2017 году в результате насилия в семье были убиты 12 женщин.



10 октября издание "Табула" запросила из ведомства публичную информацию об этом. Данные прокуратуры включают период по сентябрь текущего года включительно.



Примечательно, что законодательство Грузии не знает дефиниции фемицида (убийство женщин по гендерному признаку). В случае убийства женщины, исходя из обстоятельств дела, применяются разные статьи уголовного кодекса.



В МВД считают, что с данной точки зрения в законодательстве нет пробела, и указывают на статью 53 прим Уголовного кодекса, по которому гендерное преступление, а также преступление по отношению члена семьи, и без того является отягчающим обстоятельством.



По официальной статистике, за два квартала 2017 года жертвами насилия в семье стали 1580 женщин, а насильниками были 1557 мужчин.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

