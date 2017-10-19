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Тина Бокучава: Предвыборная среда неравная со всех точек зрения


19.10.2017   14:04
Предвыборная среда неравная со всех точек зрения - заявила член "Национального движения" Тина Бокучава, присутствующая на встрече с NDI.

По ее же словам, власть использует все ресурсы для того, чтобы создать неравные условия.

"Предвыборная среда неравная со всех точек зрения. Не только с точки зрения использования административного ресурса, того, что происходит мобилизация учителей и директоров детских садов к избирательной кампании. Не только с точки зрения финансового неравенства в контексте того, что у "Грузинской мечты" миллионы пожертвований, тогда как благотворителей "Национального движения" запугивают, и не дают возможность поддержать партию.

Власть активно использует силу, СГБ, полицию, для того, чтобы создать неравные условия, тогда как наши кандидаты даже за решетками оказались, поскольку выражали свой протест в связи с захватом земель. Разумеется, невозможно говорить о равной избирательной среде. Я доложила представителям NDI обо всех этих проблемах"- заявила Тина Бокучава.








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