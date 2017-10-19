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Ян Келли: В Правительстве Грузии желают, чтобы выборы были свободными и справедливыми


19.10.2017   16:12
В общем, премьер-министр и правительство желают, чтобы выборы были свободными и справедливыми, и, наверное, оснований для сомнений в связи с этим не существует, - об этом заявил посол США в Грузии Ян Келли, откликаясь на сегодняшнее заявление премьер-министра Грузии в связи с предвыборным процессом.
По оценке Яна Келли, предвыборная обстановка в Грузии – хорошая.

«Предвыборная обстановка – хорошая и мы рады этому. Как мне известно, в связи с этим какой-либо проблемы не было. Как известно, у нас есть очень тесное сотрудничество и связь с международными наблюдателями по выборам – ОБСЕ, NDI и IRI. В общем, премьер-министр и правительство желают, чтобы выборы были свободными и справедливыми, и, наверное, оснований для сомнений в связи с этим не существует», - заявил Ян Келли.

За два дня до выборов в органы местного самоуправления премьер-министр Грузии обратился к государственным ведомствам, политическим партиям и населению. «Хочу призвать государственные ведомства, никому не давать повода, сказать и одно слово об использовании государственных ресурсов», - заявил Грузии Георгий Кврикашвили.






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