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Испания в субботу начнет процедуру приостановления автономии Каталонии


19.10.2017   16:29
Правительство Испании в субботу соберется на специальное заседание, на котором начнет активацию 155 статью Конституции, которая предусматривает приостановление автономии Каталонии.

Об этом говорится в заявление правительства, направленном испанским СМИ, сообщает La Vanguardia.
Сообщается, что испанское правительство не принимает ответ каталонского лидера на свое требование прояснить, провозгласила Каталония независимость 10 октября или нет.

В субботу будет созвано специальное заседание совета министров, на котором будет принято решение о продлении процедуры применения статьи 155 Конституции Испании для восстановления конституционного порядка.

Ожидается, что кабинет министров утвердит меры, направленные на введение внешнего управления регионом. Затем их должен одобрить Сенат. Прогнозируют, что он может проголосовать за имплементацию этих мер к концу следующей недели.

В четверг глава каталонского правительства Карлес Пучдемон ответил на ультиматум Мадрида письмом, в котором пригрозил голосованием в парламенте за независимость, если Мадрид не согласится на диалог.

1 октября в Каталонии прошел запрещенный Испанией референдум о независимости автономии. По информации каталонской власти, более 90% избирателей высказались за независимость от Испании.
10 октября глава правительства Каталонии подписал декларацию независимости, но приостановил ее действие, призвав Мадрид к диалогу.






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