Кобахидзе: Вовлеченность неправительственного сектора в процесс выбора народного защитника будет обеспечена в виде консультаций

19.10.2017 18:01 Вовлеченность неправительственного сектора в процесс выбора народного защитника будет обеспечена в виде консультаций, - заявил журналистам председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе.



Как отметил Кобахидзе, инициатива в связи с кандидатом народного защитника по действующему законодательству должна исходить от парламентского субъекта, а не неправительственного сектора.



«Они будут вовлечены в процесс. Я слышал и такое мнение, что инициатива должно исходить от неправительственного сектора, однако, естественно, инициатором будет парламентский субъект, что предполагается действующим законодательством. Вовлеченность неправительственного сектора будет обеспечена в виде консультаций», - заявил Кобахидзе.



Как известно, НПО обратились к парламенту с тем, чтобы законодательный орган обеспечил участие гражданского общества в процессе выбора народного защитника.





















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