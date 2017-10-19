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Кобахидзе: Вовлеченность неправительственного сектора в процесс выбора народного защитника будет обеспечена в виде консультаций
19.10.2017 18:01
Вовлеченность неправительственного сектора в процесс выбора народного защитника будет обеспечена в виде консультаций, - заявил журналистам председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе.
Как отметил Кобахидзе, инициатива в связи с кандидатом народного защитника по действующему законодательству должна исходить от парламентского субъекта, а не неправительственного сектора.
«Они будут вовлечены в процесс. Я слышал и такое мнение, что инициатива должно исходить от неправительственного сектора, однако, естественно, инициатором будет парламентский субъект, что предполагается действующим законодательством. Вовлеченность неправительственного сектора будет обеспечена в виде консультаций», - заявил Кобахидзе.
Как известно, НПО обратились к парламенту с тем, чтобы законодательный орган обеспечил участие гражданского общества в процессе выбора народного защитника.
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