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Мамикинс: Рано или поздно, Абхазия и Цхинвальский регион вернутся в конституционное пространство Грузии


19.10.2017   18:07
Вторая по величине политическая группа в Европарламенте полностью поддерживает европейский путь Грузии - заявил депутат Европарламента от группы социал-демократов, докладчик по вопросам Грузии Андрис Мамикинс после встречи с вице-премьером Грузии в Брюсселе.

По информации Министерства иностранных дел Грузии, Андрис Мамикинс положительно оценил тесные и интенсивные отношения Грузии со странами-членами Евросоюза, что выражается в визитах высокого уровня представителей власти Грузии, и интенсивных контактах с европейскими лидерами, и важно для успеха европейской интеграции. С данной точки зрения Мамикинс положительно оценил визит президента Грузии в Республику Италия, так же как визит, и встречу премьер-министра Грузии с канцлером Федеративной Республики Германии в короткий период после выборов, проведенных в Германии.

"Все эти шаги помогут вам в достижении намеченных вами целей, и весьма важны с политической точки зрения"- заявил Мамикинс.

Депутат Европарламента еще раз зафиксировал свою поддержку по отношению суверенитета и территориальной целостности Грузии и отметил, что, по его мнению, европейская интеграция сыграет положительную роль в мирном разрешении конфликта.

"Я, и моя коллега Клеар Муди не раз подтвердили нашу солидарность, и четкое послание в связи с территориальной целостностью Грузии. Я абсолютно убежден, что рано или поздно Абхазия и т.н. т.н. Южная Осетия, то есть Цхинвальский регион, вернутся в пространство, определенное конституцией Грузии"- заявил Андрис Мамикинс.

По его же мнению, на процесс реинтеграции и урегулирования конфликта положительно






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