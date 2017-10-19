Премьер-министр Грузии встретился с главой МИД Польши в Тбилиси

19.10.2017 18:09 Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили провел встречу министром иностранных дел Польши Витольдом Ващиковским, сообщает пресс-служба главы правительства.



Стороны говорили о сотрудничестве в различных сферах, о вопросах европейской и евроатлантической интеграции, предстоящем саммите Восточного партнерства и о проводящихся в стране реформах.



Глава МИД Польши поприветствовал прогресс, которого Грузия достигла в последний период.



Квирикашвили детально ознакомил Ващиковского с осуществленными и продолжающимися реформами в стране. Особое внимание было уделено передовым позициям Грузии в мировых рейтингах.



Стороны также обсудили обстановку на неподконтрольных властям Грузии территориях Абхазии и Цхинвальского региона. Премьер поблагодарил главу внешнеполитического ведомства Польши за поддержку Грузии в вопросе территориальной целостности и суверенитета.



В 2017 году Грузия и Польша отметили 25-летие со дня установления дипломатических отношений. Дипотношения между странами установили 28 апреля 1992 года. За это время Грузия и Польша оформили более 15 международных договоров, которые регулируют сотрудничество двух стран в сфере обороны, экономики, туризма, регионального развития, культуры, образования, здравоохранения и в других сферах.















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