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Премьер-министр Грузии встретился с главой МИД Польши в Тбилиси
19.10.2017 18:09
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили провел встречу министром иностранных дел Польши Витольдом Ващиковским, сообщает пресс-служба главы правительства.
Стороны говорили о сотрудничестве в различных сферах, о вопросах европейской и евроатлантической интеграции, предстоящем саммите Восточного партнерства и о проводящихся в стране реформах.
Глава МИД Польши поприветствовал прогресс, которого Грузия достигла в последний период.
Квирикашвили детально ознакомил Ващиковского с осуществленными и продолжающимися реформами в стране. Особое внимание было уделено передовым позициям Грузии в мировых рейтингах.
Стороны также обсудили обстановку на неподконтрольных властям Грузии территориях Абхазии и Цхинвальского региона. Премьер поблагодарил главу внешнеполитического ведомства Польши за поддержку Грузии в вопросе территориальной целостности и суверенитета.
В 2017 году Грузия и Польша отметили 25-летие со дня установления дипломатических отношений. Дипотношения между странами установили 28 апреля 1992 года. За это время Грузия и Польша оформили более 15 международных договоров, которые регулируют сотрудничество двух стран в сфере обороны, экономики, туризма, регионального развития, культуры, образования, здравоохранения и в других сферах.
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