Президент Грузии подпишет обновленную Конституцию

19.10.2017 18:34 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили принял решение подписать проект обновленной Конституции Грузии, который ранее утвердил парламент.



"Исходя из внешних и внутренних вызовов страны, исходя из того, чтобы мы должны предпринять все шаги чтобы избежать причин дестабилизации, я, как глава государства, главнокомандующий страны и гарант Конституции, подписываю этот документ", — заявил Маргвелашвили на брифинге.



При этом президент Грузии отметил, что ему нелегко подписывать подобный документ.



"Грузинская мечта" не изменила традиции принимать однопартийную Конституцию, и парламент, как и раньше, принял однопартийную Конституцию, поэтому мне было очень трудно подписать эту Конституцию", — отметил Маргвелашвили.















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