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Президент Грузии подпишет обновленную Конституцию


19.10.2017   18:34
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили принял решение подписать проект обновленной Конституции Грузии, который ранее утвердил парламент.

"Исходя из внешних и внутренних вызовов страны, исходя из того, чтобы мы должны предпринять все шаги чтобы избежать причин дестабилизации, я, как глава государства, главнокомандующий страны и гарант Конституции, подписываю этот документ", — заявил Маргвелашвили на брифинге.

При этом президент Грузии отметил, что ему нелегко подписывать подобный документ.

"Грузинская мечта" не изменила традиции принимать однопартийную Конституцию, и парламент, как и раньше, принял однопартийную Конституцию, поэтому мне было очень трудно подписать эту Конституцию", — отметил Маргвелашвили.






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