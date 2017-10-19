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Джанелидзе: На заседании комитета внешних отношений Европарламента прозвучала твердая поддержка территориальной целостности Грузии


19.10.2017   20:45
Мы услышали твердую поддержку территориальной целостности Грузии, что весьма важно для мирного урегулирования конфликта - заявил министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе после завершения заседания комитета по внешним отношениям Европарламента.

По заявлению министра, произошло признание прогресса Грузии на пути европейской интеграции, и по его же словам, это особенно важно перед саммитом Восточного партнерства.

"Следует отметить, что в зале была полная поддержка по отношению шагов, сделанных Грузией. Весьма важно проявление политической поддержки в Европарламенте. Это возлагает на нас еще больше ответственности продолжить тесное сотрудничество с парламентом Евросоюза, и максимально включить их в процесс поддержки евроинтеграции.

Это подтверждает, что Грузия делает правильные шаги, и они успешно осуществляются для европейского будущего Грузии. Мы услышали твердую поддержку территориальной целостности Грузии, что очень важно для мирного урегулирования конфликта"- заявил Михаил Джанелидзе.

Сегодня министр иностранных дел Грузии выступил на заседании комитета внешних отношений Европарламента.






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