Джанелидзе: На заседании комитета внешних отношений Европарламента прозвучала твердая поддержка территориальной целостности Грузии

19.10.2017 20:45 Мы услышали твердую поддержку территориальной целостности Грузии, что весьма важно для мирного урегулирования конфликта - заявил министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе после завершения заседания комитета по внешним отношениям Европарламента.



По заявлению министра, произошло признание прогресса Грузии на пути европейской интеграции, и по его же словам, это особенно важно перед саммитом Восточного партнерства.



"Следует отметить, что в зале была полная поддержка по отношению шагов, сделанных Грузией. Весьма важно проявление политической поддержки в Европарламенте. Это возлагает на нас еще больше ответственности продолжить тесное сотрудничество с парламентом Евросоюза, и максимально включить их в процесс поддержки евроинтеграции.



Это подтверждает, что Грузия делает правильные шаги, и они успешно осуществляются для европейского будущего Грузии. Мы услышали твердую поддержку территориальной целостности Грузии, что очень важно для мирного урегулирования конфликта"- заявил Михаил Джанелидзе.



Сегодня министр иностранных дел Грузии выступил на заседании комитета внешних отношений Европарламента.















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