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Россия продолжает поглощение наших регионов – Джанелидзе


19.10.2017   20:53
Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе в своем выступлении на заседании комитета внешних дел Европарламента заострил внимание на реформы в стране, значение евроинтеграции, и российской оккупации.

По словам министра, Российская Федерация продолжает поглощать грузинские регионы т.н. договорами. Встреча в Европарламенте в данный момент идет в режиме вопросов и ответов.

"Единство Европы является большой надеждой для нашего региона. Я горжусь, что представляю страну, являющуюся государством с сильным энтузиазмом. Не будет преувеличением, если скажу, что демократическая трансформация Грузии является результатом именно европейских стремлений. Обязательство Евросоюза по отношению урегулирования конфликта мирным путем, и ее поддержка территориальной целостности нашей страны является важнейшим фактором. Всем известно, что оккупация наших регионов Россией продолжается, и она продолжает поглощение наших регионов т.н. соглашениями"- заявил Михаил Джанелидзе.

Михаил Джанелидзе рассмотрел вопросы европейской интеграции и оккупации также на вчерашней рабочей встрече с депутатами в Брюсселе. Разговор коснулся конституционной реформы, медиа плюрализма, и дела Афгана Мухтарлы.






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