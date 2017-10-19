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Президент Грузии призвал избирателей к активности на выборах 21 октября


19.10.2017   21:04
Президент Грузии призвал избирателей к активности на выборах 21 октября, и сделать шаг к более углубленному плюрализму и демократии.

По оценке Георгия Маргвелашвили, через два дня - весьма серьезный вызов.

«Через два дня у граждан Грузии будет возможность сделать еще один значительный шаг для углубления наших прав – усилить нашу демократию!

Это выборы местного самоуправления. Призываю всех граждан быть активными, пойти на избирательные участки, исполнить свой гражданский долг и внести вклад в углубление демократии. Из ваших городов, сел и районов принять активное участие в процессе формирования власти. Сделать шаг в направлении более углубленного плюрализма и демократии», - заявил президент на проведенном сегодня брифинге.






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