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Маргвелашвили: «Грузинская мечта» не смогла отойти от традиции принятия однопартийной Конституции
19.10.2017 21:10
К сожалению, «Грузинская мечта» не смогла отойти от традиции принятия однопартийной Конституции, и парламент принял то, что случалось и прежде – однопартийную Конституцию, - об этом заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили на проведенном сегодня брифинге.
Как отметил президент, с момента инициирования проекта конституционных изменений ему было ясно, что правящая команда готовилась к принятию однопартийной Конституции.
«Именно поэтому и об этом общественность хорошо знает, я был первый, кто заговорил о перспективах принятия однопартийной Конституции и, соответственно, предпринимал шаги. Я и моя команда в течение года как внутри страны, так и за ее пределами, фиксировали одну простую истину, что Конституция принадлежит всем, и старались способствовать тому, чтобы страна получила основанный на согласии документ. В конце для этой цели я воспользовался правом вето. К сожалению, в этом вопросе, как и во многих других вопросах, «Грузинская мечта» не смогла отойти от той традиции в Грузии, что предполагает принятие однопартийной Конституции, и парламент принял то, что случалось и прежде – однопартийную Конституцию», - заявил Маргвелашвили.
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