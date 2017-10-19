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Президент Грузии подписал осуществленные в Конституции изменения


19.10.2017   21:21
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили подписал конституционные поправки "Грузинской мечты". Об этом он сообщил на специальном брифинге.

Как известно, несмотря на подписание, президент не разделяет целый ряд положений внесенных в Конституцию изменений. На конституционные изменения он наложил вето, которое парламент преодолел 117-тью голосами.

На внеочередном заседании 13 октября большинство не приняло к сведению мотивированные замечания президента, и в результате голосования большинством голосов поддержало первичный вариант проекта.






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