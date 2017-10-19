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Напавшему на бывшего госминистра сократили срок с 12 до 7 лет


19.10.2017   21:38
Тбилисский апелляционный суд оформил процессуальную сделку между прокуратурой и Леваном Меквабишвили, осужденным за нападение на экс-госминистра Грузии по вопросам евроинтеграции Алекси Петриашвили, сократив срок наказания с 12 до 7 лет, говорится в сообщении пресс-службы Главной прокуратуры.

Нападение на Петриашвили произошло 26 февраля на территории Сабурталинского кладбища в Тбилиси. Его госпитализировали с огнестрельными ранениями и травмами головы и спины. В тот период Петриашвили был генсеком оппозиционной партии "Свободные демократы". В ноябре Тбилисский суд приговорил Меквабишвили к 12 годам тюрьмы. Сделку оформили в марте, однако об этом стало известно 19 октября.

"14 марта 2017 года в Тбилисском апелляционном суде с осужденным Леваном Меквабишвили с согласия пострадавшего Алекси Петриашвили и с учетом его позиции, а также с учетом того, что Леван Меквабишвили признался в содеянном и помирился с потерпевшим, была утверждена процессуальная сделка", — сказано в сообщении прокуратуры.

По данным прокуратуры, три года из семи Меквабишвили проведет в тюрьме, а четыре года он будет отбывать наказание условно.

Меквабишвили задержали в марте в городе Боржоми (регион Самцхе-Джавахети). Прокуратура выдвинула обвинение по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц, совершенное с особой жестокостью". Таким образом, следствие утверждало, что у Меквабишвили был сообщник. Его личность пока не установлена.

По данным прокуратуры, Меквабишвили и его сообщник напали на Алекси Петриашвили и избили его металлическим молотком и бейсбольной битой, а затем выстрелили в него несколько раз, после чего скрылись.






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