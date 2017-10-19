Чем ближе выборы, тем больше нарушений - НПО

19.10.2017 22:03 C приближением даты местных выборов в Грузии участились такие факты нарушения закона, которые создают угрозу равноправной и свободной предвыборной среде. Об этом говорится в промежуточном отчете неправительственной организации «Международное общество справедливых выборов и демократии», опубликованном 19 октября, за два дня до выборов в органы местного самоуправления. Эта организация зарегистрирована в ЦИК Грузии в статусе наблюдателя на предстоящих выборах.



Представленный отчет охватывает период с 26 сентября по 16 октября включительно. По оценке наблюдателей от НПО, в этот период предвыборная кампания стала особенно динамичной, более интенсивно стали проводиться встречи с избирателями.



Среди наиболее угрожающих свободной избирательной среде нарушений наблюдатели выявили 23 факта давления и угроз в адрес оппозиционных кандидатов. В результате такой «обработки» в 6 избирательных округах ряд избирательных субъектов сняли свои кандидатуры. Факты угроз выявлены в Аспиндзе, Тетрицкаро, Озургети, Кутаиси, Батуми и других избирательных округах. С жалобами об оказанном на них давлении в основном обращались кандидаты от «Единого национального движения» и «Европейской Грузии».



Наблюдатели также зафиксировали один факт увольнения с работы по политическим мотивам, два факта насилия в отношении оппозиции, три случая срыва предвыборной кампании, шесть фактов участия в агитации в нарушение закона, 11 случаев повреждения агитационных материалов.



Особое внимание в отчете уделено социальным сетям, где развёрнута дезинформационная кампания против различных кандидатов.



«По-прежнему продолжается и с приближением дня выборов заметно активизировалась дезинформационная кампания на различных страницах в социальных сетях, спонсируемых из неопределенных источников. Сейчас такая кампания ведется почти против всех кандидатов в мэры Тбилиси, в том числе особенно идентифицируется дезинформация против независимого кандидата Александра Элисашвили», — говорится в отчёте.



На основании наблюдений НПО разработала и представила ряд рекомендаций как избирательной администрации, так и правительственным органам и политическим партиям.















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