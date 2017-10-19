«Рух новых сил» Саакашвили продолжит акцию под Радой

19.10.2017 22:50 "Рух новых сил" Михеила Саакашвили принял решение продолжать акцию под Верховной Радой, остальные участники будут продолжать борьбу другими методами. Заявление зачитал активист Александр Леменов, сообщает Интерфакс-Украина.



"Нам нужно продолжать бороться за наши требования. "Рух новых сил" Михеила Саакашвили принял решение оставаться с людьми в палаточном городке для продолжения мирной акции протеста. Все остальные участники акции продолжают добиваться выполнения наших совместных требований своими методами", - озвучил решение А.Леменов со сцены у здания парламента.



В итоговом заявлении оргкомитета акции, текст которого распространил "Центр противодействия коррупции" - один из организаторов, подчеркивается, что из трех требований конкретные шаги сделаны только в вопросе депутатской неприкосновенности.



"Законопроекты по неприкосновенности отправлены в Конституционный суд. Через месяц, максимум два, закон должен вернуться в парламент и на следующей сессии быть одобренным. Что касается новых законов о выборах, нам удалось заставить парламент впервые за три года взяться за их рассмотрение. Должны добиваться результатов через две недели. Мы требуем принятия нового избирательного закона на нынешней парламентской сессии", - сказано в заявлении.



Что касается третьего требования - вопроса создания Антикоррупционного суда, то в этом пункте "полный провал": президент отказался вносить в парламент законопроект об Антикоррупционном суде. "Глава государства оказался единственным политиком, который не только проигнорировал нашу акцию, но и пренебрег ее требованиями. Мы требуем от президента немедленно подать законопроект о создании Антикоррупционного суда согласно рекомендациям Венецианской комиссии на основе законопроекта №6011", - подчеркивается в заявлении.



В то же время такие организаторы, как общественная организация "Реанимационный пакет реформ", "Центр противодействия коррупции", "Гражданская платформа", "ДемАльянс", "Самопомич" и другие "продолжат протест другими методами". В палатках также намерены оставаться сторонники депутатов от "Самопомочи" Егора Соболева и Семена Семенченко.



В свою очередь, народный депутат Украины (фракция "Блок Петра Порошенко"), один из участников акции Мустафа Найем на своей странице в Фейсбуке анонсировал продолжение поездок в регионы, отметив, что с субботы продолжит такие поездки, первые три города - Херсон, Николаев, Одесса.



Напомним, 17 октября под Радой начался протестный митинг с требованием провести политическую реформу в Украине. По информации организаторов мероприятия, ключевыми требованиями участников акции являются изменение системы выборов в Украине, в частности, переход к пропорциональной системе с открытыми списками, ограничение политической рекламы на телевидении, создание антикоррупционного суда, ограничение депутатской неприкосновенности.















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