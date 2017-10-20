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МВД Грузии распространяет заявление по поводу нападения в селе Кизил-Аджло
20.10.2017 10:39
Министерство внутренних дел Грузии распространяет заявление по поводу нападения, произошедшего в селе Кизиладжло.
«19 октября текущего года, поздно ночью, в селе Кизиладжло Марнеульского района на территории, прилегающей к избирательному штабу партии «Грузинская мечта», неустановленным лицом выстрелами из огнестрельного оружия были ранены 4 человека.
Бригадой скорой медицинской помощи раненые были доставлены в больницу. Их жизни угрозы нет. В связи со случившимся фактом в МВД начато расследование по статье 117 УК Грузии, что подразумевает умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
Министр внутренних дел Георгий Мгебришвили вскоре после случившегося побывал на месте происшествия и лично ознакомился с деталями проводимого расследования и состоянием здоровья раненых лиц», - отмечается в заявлении МВД.
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