Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

МВД Грузии распространяет заявление по поводу нападения в селе Кизил-Аджло


20.10.2017   10:39
Министерство внутренних дел Грузии распространяет заявление по поводу нападения, произошедшего в селе Кизиладжло.

«19 октября текущего года, поздно ночью, в селе Кизиладжло Марнеульского района на территории, прилегающей к избирательному штабу партии «Грузинская мечта», неустановленным лицом выстрелами из огнестрельного оружия были ранены 4 человека.

Бригадой скорой медицинской помощи раненые были доставлены в больницу. Их жизни угрозы нет. В связи со случившимся фактом в МВД начато расследование по статье 117 УК Грузии, что подразумевает умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Министр внутренних дел Георгий Мгебришвили вскоре после случившегося побывал на месте происшествия и лично ознакомился с деталями проводимого расследования и состоянием здоровья раненых лиц», - отмечается в заявлении МВД.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Завод по производству сухофруктов открылся в Мцхета
«Бадагони» выиграла судебный процесс в Китае
В 2017 году экспорт грузинского вина достиг рекордного показателя
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Экс-глава абхазского «Нацбанка» «надул» Владимира Этуша на 28 млн рублей
Приглашение «послов доброй воли Абхазии» смешно и не имеет никакой легитимации - евродепутат
Мамыкинс: Рано и поздно Абхазия и Цхинвальский регион вернутся в определенное Конституцией Грузии пространство
Сухуми готовит новые ограничения для этнических грузин
В Абхазии, предположительно, нашли останки пропавшего в июле российского туриста
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Марнеули стреляли в кандидата в депутаты
Джанелидзе: Я горжусь тем, что представляю одну из самых позитивно расположенных к ЕС стран
Ингушские тейпы поддержали идею вернуть прямые выборы на Кавказ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна