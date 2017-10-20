Кобахидзе: Иванишвили является очень значительным фактором в грузинской политике

20.10.2017 10:53 Бидзина Иванишвили является очень значительным фактором в грузинской политике, однако, он дистанцирован от политических процессов, - об этом заявил председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе.



Как отметил Кобахидзе, участвуя в передаче «Реакция», целью экс-премьер-министра Грузии Бидзины Иванишвили было дистанцирование от политики и он это исполнил.



«Стоит только появится Бидзине Иванишвили в публичном пространстве, сразу же говорят о неформальном правлении. Если не появляется, напротив говорят, почему не появляется. Бидзина Иванишвили – основатель «Грузинской мечты». Незачем скрывать, что он является очень значительным фактором в грузинской политике, однако, он дистанцирован от политических процессов. Соответственно, в этот контекст свободно укладывается то, что он не участвует в избирательной кампании», - заявил Ираклий Кобахидзе.



По его же словам, Бидзина Иванишвили взял на себя ответственность за четырехлетний цикл, однако, сегодня у политической системы есть тот ресурс, чтобы продолжался процесс свободного развития и самим Бидзиной Иванишвили было решено дистанцироваться от политических процессов, в том числе подбора кандидатов в мэры.















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