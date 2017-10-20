Грузия стоит на передней линии агрессии, направленной против Евросоюза - Джанелидзе

20.10.2017 13:39 По заявлению вице-премьера, министра иностранных дел Михаила Джанелидзе, Грузия, и другие ассоциированные страны-партнеры, стоят на передней линии тяжелой агрессии, направленной против Евросоюза, и ее целостности.



Джанелидзе, находящийся с визитом в Брюсселе, заявил об этом в своем выступлении в комитете внешних отношений Европарламента в ходе разговора о запланированном саммите "Восточного партнерства".



"Грузия, и другие ассоциированные страны-партнеры стоят на передней линии тяжелой агрессии, направленной против Евросоюза, и его целостности. "Восточное партнерство", как стратегическое измерение европейской соседской политики, является главным гарантом стабильности, политической трансформации, и экономического развития в регионе"- заявил вице-премьер, выступая с речью в комитете внешних отношений Европарламента.



Он говорил о результатах, которых достигли страны "Восточного партнерства" в последние годы. В том числе заострил внимание на безвизовый режим передвижения для граждан Грузии, чему предшествовали значительные усилия, проведенные реформы, и работы.



Джанелидзе поблагодарил европейских депутатов от имени грузинского народа, и отметил, что во избежание возможных негативных последствий, после задействования безвизового режима Грузия привела в действие все необходимые механизмы, и все еще проводится всеобъемлющая информационная кампания, где предельно точно объясняются права, и обязанности граждан.



В ходе выступления глава внешнеполитического ведомства отметил, что опыт, полученный на пути интеграции с Евросоюзом, и достигнутые результаты помогут Грузии определить будущие шаги. По его мнению, саммит "Восточного партнерства" должен показать ясное политическое видение, и будущие цели.



"Это чрезвычайно важно, поскольку доверие основано не только на практических результатах"- добавил министр.

















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