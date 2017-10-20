Джордж Буш-мл.: Россия пытается разобщить американцев с помощью кибератак

20.10.2017 14:04 Бывший президент Соединенных Штатов Джордж Буш-младший выступил на форуме в Нью-Йорке с речью, в котором обвинил российское правительство во вмешательстве в выборы и настраивании американцев друг против друга. Об этом сообщает International Business Times.



Буш отметил, что Америка должна усилить оборону, так как «началась новая эра кибератак». Он добавил, что в последнее время США постоянно противостоит силам «враждебной» иностранной державы, которая пытается разобщить граждан Америки.





«Согласно данным нашей разведки, российское правительство запустило специальный проект, чтобы настроить американцев друг против друга. Это масштабный проект, реализуемым посредством социальных медиа-платформ», — заявил бывший глава США.



Джордж Буш-младший сообщил, что кибератаки и кампании по дезинформации недопустимы, поэтому Америке необходимо укрепить электоральную инфраструктуру и защитить выборы от иностранного вмешательства.















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