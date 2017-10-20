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Саакашвили позвал народ на вече обсудить «Украину после Порошенко»
20.10.2017 14:05
Экс-губернатор Одесской области и бывший президент Грузии Михеил Саакашвили собирает своих сторонников на «вече», которое планирует провести под стенами здания Верховной Рады в центре украинской столицы.
Анонс мероприятия политик опубликовал на своей странице в Facebook, уточнив, что «вече» состоится в предстоящее воскресенье в полдень «возле Рады на "майдане реформ"». О программе массовой акции известно только, что она будет посвящена «обсуждению плана победы над олигархатом» и темы «Украина после Порошенко».
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