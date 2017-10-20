Саакашвили позвал народ на вече обсудить «Украину после Порошенко»

20.10.2017 14:05 Экс-губернатор Одесской области и бывший президент Грузии Михеил Саакашвили собирает своих сторонников на «вече», которое планирует провести под стенами здания Верховной Рады в центре украинской столицы.



Анонс мероприятия политик опубликовал на своей странице в Facebook, уточнив, что «вече» состоится в предстоящее воскресенье в полдень «возле Рады на "майдане реформ"». О программе массовой акции известно только, что она будет посвящена «обсуждению плана победы над олигархатом» и темы «Украина после Порошенко».















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