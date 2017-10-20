В МИД Финляндии вводится должность посла по гибридным угрозам

20.10.2017 14:06 В министерстве иностранных дел Финляндии будет учреждена должность посла по вопросам гибридных угроз.



В обязанности нового посла будет входить содействие выявлению и отражению гибридных угроз, сообщает в пятницу портал телерадиовещания Yle со ссылкой на выступление главы МИД республики Тимо Сойни (Timo Soini) на курсах национальной обороны.



Три года назад во внешнеполитическом ведомстве Финляндии уже была учреждена должность посла по кибербезопасности. В сферу его полномочий входят вопросы борьбы с угрозами, направленными на информационные сети.



Кроме того, в октябре нынешнего года в Финляндии официально открылся Европейский центр противодействия гибридным угрозам. Среди стран-учредителей центра, помимо Финляндии, еще 11 государств, в том числе США, Великобритания, Германия и Швеция, страны Балтии.















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