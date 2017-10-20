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Мадрид планирует провести досрочные выборы в Каталонии в январе 2018 года


20.10.2017   14:24
Оппозиционная Испанская социалистическая партия и правительство Испании достигли договоренности о проведении досрочных региональных выборов в Каталонии в январе 2018 года, пишет в пятницу испанская газета "Паис".

По словам члена социалистической партии Кармен Кальво, такое решение было принято в рамках мер, нацеленных на временное установление прямого управления регионом.

Ожидается, что в 21 октября состоится экстренное заседание кабинета министров Испании, на котором будет обсуждаться вопрос о приостановке действия автономии в Каталонии.






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