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Хартия этики обвиняет ТВ «Имеди» в нарушении этических принципов


20.10.2017   14:27
Согласно предвыборному медиа-мониторингу, в эфире телекомпании "Имеди" больше времени было отведено "Грузинской мечте", и более всех положительно освещали правительство, 10% выделенного времени. Отрицательней всех освещали Михеила Саакашвили, 52% уделенного времени. Среди кандидатов в мэры больше всего времени уступили Кахе Каладзе, в положительном тоне лидировала Елена Хоштария, отрицательном - Каха Кукава.

Хартия этики проводит медиа-мониторинг в рамках проекта, профинансированного программой развития Евросоюза и ООН. Мониторы наблюдали на Имеди" за главным информационным выпуском и "Хроникой" в 8 часов.

"В период мониторинга "Имеди" меньше критиковала правящую команду, меньше благоволила действующему президенту, особенно критиковала Михеила Саакашвили и "Национальное движение". Были зафиксированы конкретные случаи, когда ведущие, и журналисты информационного выпуска "Имеди" не раз нарушали этические принципы по отношению действующего, и бывшего президентов"- говорится в медиа мониторинге.

В документе приводятся конкретные примеры.

"Имеди" отличалась критикой "Национального движения" и Михеила Саакашвили, это часто выражалось в предвзятых фразах журналистов. Например, Удумашвили представили таким образом: "Первым в зале заседания показался очень сердитый кандидат сердитых тбилисцев, Заал Удумашвили". А по отношению Саакашвили говорили следующие фразы: "Обитатель пятизвездочной гостиницы", "бегущий шоумен", "экс-президент без адреса" и т.д."- говорится в отчете.

Касательно других телевидений, согласно мониторингу, на "ТВ Пирвели" чаще всех освещали партию "Грузинская мечта", но негативней всех. 24% уделенного ей времени, было негативное. В положительном тоне лидирует премьер-министр (5%). Среди кандидатов в мэры больше всего времени уделили кандидату "мечты", и он освещался негативней всех. Положительней всех позиционировали Заала Удумашвили.

В информационном выпуске "Объектив" больше всего времени уделили "Грузинской мечте", но положительней всех освещали партию "Альянс патриотов", 9% времени, уделенного ей, было в положительном тоне. Негативней всех, 66% освещали "Национальное движение". Среди кандидатов в мэры положительней всех освещали кандидата "Альянса патриотов" Ирму Инашвили, отрицательно - Каху Каладзе.

Медиа мониторинг в рамках проекта "Исследование освещения выборов местного самоуправления 2017 года в СМИ", профинансированного программой развития Евросоюза и ООН, проводит Хартия журналистской этики.

Мониторы наблюдают за общественно-политическими ток-шоу в лучшее эфирное время (прайм-тайм), и часть информационных выпусков 14 телевизионных каналов, где зрителям предлагают интервью с респондентами хронометражем больше десяти минут.

Мониторинг осуществляется на следующих телевизионных каналах: "Общественный вещатель", "Рустави 2", "Имеди", "Пирвели", "Объектив", "Телевидение Аджарии", "Телеканал 25", "Гурджаани", "Гурия", "Квемо Картли", "Триалети", "Одиши", "Девятый канал". Из перечисленных телевидений пять вещают по всей стране, а девять в регионах.

Отчет, опубликованный сегодня, отражает анализ передач, которые шли по эфиру в период 19 июня-8 октября.

Предвыборный медиа мониторинг телевидений включает количественные и качественные компоненты. В количественный входят время, уделенное субъектам, прямой и косвенный разговор, и тон освещения. Компонентами качественного мониторинга являются баланс, точность, основанное на фактах освещение, манипуляция кадрами и музыкой.








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