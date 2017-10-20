Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Джанелидзе: Грузия никогда не была так глубоко интегрирована на внутреннем рынке Евросоюза


20.10.2017   15:14
Грузия никогда не была так глубоко интегрирована на внутреннем рынке Евросоюза – заявил вице-премьер, министр иностранных дел Михаил Джанелидзе.

По его словам, Грузия эффективно осуществляет реформы, предусмотренные соглашением о глубокой и всеобъемлющей торговле, подразумевающие значительную стандартизацию разных сфер. По заявлению Джанелидзе, проведенные реформы значительно увеличили торговые отношения с Евросоюзом, в результате чего Евросоюз является крупнейшим торговым партнером Грузии, а торговля и экспорт стабильно возрастает.

По информации пресс-службы МИД, министр говорил об успешных показателях Грузии в международных рейтингах.

"По последней оценке президента Европейского банка реконструкции и развития (EBRD) Грузия названа лидером среди стран, находящихся в процессе интеграции в западной экономике. Инвестиции, и деятельность Европейского банка реконструкции и развития на душу населения самая высокая среди стран, где оперирует организация. Европейский банк инвестиции открыл новое представительство в Тбилиси, и отметил это началом новых проектов стоимостью сотни миллионов евро"- заявил министр.

По предположению Михаила Джанелидзе, в среднесрочной перспективе в Грузии усилится экономический рост, чему будут содействовать реформы, запланированные правительством, что также прогнозирует Международный валютный фонд. По заявлению министра, наряду с экономической интеграцией, Грузия усилила процесс секторальной интеграции с Евросоюзом, и присоединилась ко многим программам.

В своем выступлении министр заострил внимание на функцию Грузии, как хаба бизнес и транзитной деятельности, и отметил, что правительство Грузии продолжает осуществление реформ и конкретных проектов в данном направлении.

"Мы вносим вклад в доступ европейских компаний на рынки Южного Кавказа, Центральной и Южной Азии, а также Дальнего Востока, и наоборот. Мы ускорили инвестиционную программу дорожной инфраструктуры, строим новый глубоководный морской порт на черноморском побережье, и заканчиваем проект железной дороги Баку-Тбилиси-Карс"- отметил Михаил Джанелидзе.

Он также заострил внимание на значительную роль Грузии в процессе обеспечения энергетической безопасности Европы, и подчеркнул значение вступления Грузии в данном контексте в европейское энергетическое объединение.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Ртвели-2017 был беспрецедентно успешным - Минсельхоз
В январе-сентябре 2017 года внешнеторговый оборот Грузии вырос на 12,1%
Завод по производству сухофруктов открылся в Мцхета
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Экс-глава абхазского «Нацбанка» «надул» Владимира Этуша на 28 млн рублей
Приглашение «послов доброй воли Абхазии» смешно и не имеет никакой легитимации - евродепутат
Мамыкинс: Рано и поздно Абхазия и Цхинвальский регион вернутся в определенное Конституцией Грузии пространство
Сухуми готовит новые ограничения для этнических грузин
В Абхазии, предположительно, нашли останки пропавшего в июле российского туриста
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Евросоюз отказался финансировать вступление Турции в объединение
Всетатарскому общественному центру запрещают мероприятия только на татарском языке
В Армении предложили запретить праворульные автомобили
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна