TI: 93% полученных партиями пожертвований приходится на «Грузинскую мечту»

20.10.2017 16:16 За период с 1 июня по 1 октября из общего количества пожертвований – 10 319 998 лари 93% получено «Грузинской мечтой», что в 12 раз больше той суммы, которая получена в целом остальными 14-тью квалифицированными субъектами, - об этом заявила исполнительный директор «Международной прозрачности – Грузии» Эка Гигаурина презентации промежуточного исследования финансирования политических партий к выборам самоуправления.



По заявлению Эки Гигарури, во время исследования выявилось то, что в пожертвованиях партиям примечателен существующий дисбаланс.



По ее словам, печальная тенденция заключается в том, что в существующие в Грузии компании всегда лояльны к правящей партии и жертвуют суммы именно правящей команде.



Согласно исследованию, наибольшая часть пожертвований - 9 553 178 лари получила «Грузинская мечта», затем идет «Европейская Грузия» - 609 969 лари, «Национальным движением» получены - 48 261 лари, «Альянсом патриотов» - 28 187 лари, а Александром Элисашвили - 20 241 лари. «Национальный форум» получил 19 164 лари, «Демократическое движение – за единую Грузию» - 14 991 лари, Национал-демократическая партия - 12 204 лари, Лейбористская партия – 910 лари, «За мир в Грузии» – 200 лари, Республиканская партия – 121 лари.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

