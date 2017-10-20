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Глава МИД Польши за предоставление странам Восточного партнерства перспективы членства в ЕС


20.10.2017   17:02
Задачей Польши является расширение программы Восточного партнерства для обеспечения стран, которые к нему относятся, перспективой членства в ЕС. Об этом заявил глава МИД Польши Витольд Ващиковский, сообщает TVP Info.


"Задачей таких стран, как Польша, есть достижения модернизации и расширения программы Восточного партнерства с целью достижения Грузией и других стран Восточного партнерства перспективы полноценного членства в ЕС", - сказал Ващиковский в Тбилиси.

"Я постоянно вынужден напоминать нашим друзьям и союзникам в западной части Европы, европейский проект - интегрированной, демократической, измененной и объединенной Европы не является завершенным, пока такие страны, как Грузия, не стали частью ЕС", - добавил он.

Как сообщалось, страны-члены Евросоюза пришли к компромиссу относительно того, как будет сформулирована упоминание о "европейских стремлениях" Украины, Молдовы и Грузии в декларации саммита Восточного партнерства.






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