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Президент Грузии и глава МИД Польши обсудили вопросы сотрудничества Грузии с ЕС


20.10.2017   17:40
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили и министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский в Тбилиси обсудили вопросы сотрудничества Грузии и Евросоюза, а также предстоящий саммит «Восточного партнерства», говорится на официальном сайте президента Грузии.

Маргвелашвили принял Ващиковского в Авлабарской резиденции накануне.

В ходе встречи президент отметил, что Польша является одним из самых сильных партнеров Грузии на пути к европейской и евроатлантической интеграции. Глава государства поблагодарил главу польского внешнеполитического ведомства за оказываемую поддержку.

В свою очередь Ващиковский заявил, что Грузия является важным партнером не только для Польши, но и для Евросоюза и НАТО.

Он поздравил Грузию с прогрессом, которого удалось достичь в процессе евроинтеграции, и выразил надежду на то, что предстоящий саммит «Восточного партнерства» еще больше сблизит страну с ЕС.

В ходе встречи стороны также обсудили ситуацию на неподконтрольных властям Грузии территориях -Абхазии и Цхинвальском регионе.

Маргвелашвили затронул тему безопасности Черного моря, подчеркнув, что Грузия играет особую роль в регионе, будучи мостом между Европой и Азией.

В рамках своего визита в Тбилиси, глава МИД Польши также встретился с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили.

В 2017 году Грузия и Польша отметили 25-летие со дня установления дипломатических отношений. Дипотношения между странами берут начало с 28 апреля 1992 года. За это время Грузия и Польша оформили более 15 международных договоров, которые регулируют сотрудничество двух стран в сферах обороны, экономики, туризма, регионального развития, культуры, образования, здравоохранения и в других сферах.






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