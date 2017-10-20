Президент Грузии и глава МИД Польши обсудили вопросы сотрудничества Грузии с ЕС

20.10.2017 17:40 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили и министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский в Тбилиси обсудили вопросы сотрудничества Грузии и Евросоюза, а также предстоящий саммит «Восточного партнерства», говорится на официальном сайте президента Грузии.



Маргвелашвили принял Ващиковского в Авлабарской резиденции накануне.



В ходе встречи президент отметил, что Польша является одним из самых сильных партнеров Грузии на пути к европейской и евроатлантической интеграции. Глава государства поблагодарил главу польского внешнеполитического ведомства за оказываемую поддержку.



В свою очередь Ващиковский заявил, что Грузия является важным партнером не только для Польши, но и для Евросоюза и НАТО.



Он поздравил Грузию с прогрессом, которого удалось достичь в процессе евроинтеграции, и выразил надежду на то, что предстоящий саммит «Восточного партнерства» еще больше сблизит страну с ЕС.



В ходе встречи стороны также обсудили ситуацию на неподконтрольных властям Грузии территориях -Абхазии и Цхинвальском регионе.



Маргвелашвили затронул тему безопасности Черного моря, подчеркнув, что Грузия играет особую роль в регионе, будучи мостом между Европой и Азией.



В рамках своего визита в Тбилиси, глава МИД Польши также встретился с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили.



В 2017 году Грузия и Польша отметили 25-летие со дня установления дипломатических отношений. Дипотношения между странами берут начало с 28 апреля 1992 года. За это время Грузия и Польша оформили более 15 международных договоров, которые регулируют сотрудничество двух стран в сферах обороны, экономики, туризма, регионального развития, культуры, образования, здравоохранения и в других сферах.















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