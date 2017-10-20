В Грузии за партийную атрибутику на выборах могут оштрафовать

20.10.2017 17:59 Избирателей или представителей тех или иных политических субъектов могут оштрафовать за явку на избирательный участок с символикой или рекламной атрибутикой какой-либо партии, об этом на итоговом брифинге 20 октября заявила председатель ЦИК Грузии Тамар Жвания.



Она пояснила, что агитация в день выборов на избирательном участке действующим избирательным законодательством запрещена. В течение всего дня 21 октября, до окончания процесса голосования запрещено размещение в теле‑ и радиоэфире любых платных или бесплатных партийных рекламных роликов, а также запрещена публикация каких-либо опросов общественного мнения по вопросам, связанным с выборами.



Председатель ЦИК призвала всех наблюдателей в случае выявления подобных и иных нарушений избирательного законодательства в процессе голосования подавать соответствующие заявки в участковые избирательные комиссии.



По информации Тамар Жвания, все 3644 избирательных участка в стране к проведению выборов готовы и откроются в 08:00 часов 21 октября. Необходимые для проведения выборов бюллетени и протоколы переданы избирательным округам, которые начали распределение документации по избирательным участкам. За ходом выборов на избирательных участках будут следить 54 389 представителей избирательных субъектов, 20 641 наблюдатель от местных неправительственных организаций и 581 наблюдатель от международных организаций.



Напомним, выборы в органы местного самоуправления в Грузии назначены на 21 октября. Население страны будет выбирать членов местных собраний, руководителей администраций и мэров городов. На участие в этих выборах в ЦИК Грузии зарегистрированы 22 партии, пять избирательных блоков и одна инициативная группа.















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