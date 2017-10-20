Михаил Джанелидзе поблагодарил польского коллегу за твердую поддержку

20.10.2017 19:06 Вице-премьер Грузии Михаил Джанелидзе принял польского коллегу Витольда Ващиковского в Министерстве иностранных дел. После встречи состоялась совместная пресс-конференция министров иностранных дел двух стран.



Вице-премьер Грузии пространно обозрел дружеские и партнерские отношения между Грузией и Польшей, которые по его словам, формировались и укреплялись в течение веков.



Глава внешнеполитического ведомства поблагодарил польскую сторону за твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии, и европейской и евроатлантической интеграции страны.



По заявлению Михаила Джанелидзе, Грузия поэтапно сближается с Евросоюзом, что осуществляется по поддержке Евросоюза и стран-друзей Грузии, стран-членов ЕС, и в том числе Польши.



"Мы глубоко убеждены, что это партнерство, сформировавшееся между нами и Польшей, и поддержка, которая существует, откроет нам еще более новые перспективы с точки зрения интеграции, и наша окончательная цель, являющаяся членством европейского семейства, максимально поддерживается со стороны стран-друзей"- заявил Михаил Джанелидзе.



Министр подчеркнул успешное сотрудничество между двумя странами в сферах политики, безопасности, обороны, образования, культуры и др.



Михаил Джанелидзе особо выделил активные торгово-экономические отношения, и отметил, что по данным текущего года торговый оборот увеличился на 34%. По словам министра, с учетом потенциала двух стран еще больше углубится сотрудничество с точки зрения торгово-экономических связей, и между бизнесами.



Министр подчеркнул также отношения между народами и отметил, что прямые рейсы содействуют еще большему углублению этих отношений, и об этом свидетельствует возросшее на 20% количество польских туристов в Грузии.



Михаил Джанелидзе положительно оценил в контексте польско-грузинского сотрудничества формат "Тбилисской конференции", которая служит углублению секторального сотрудничества, и обмену информацией между двумя странами. Следует отметить, что вчера в Тбилиси состоялось второе по счету заседание конференции, и на нем рассматривали инфраструктурные вопросы.



Министр с удовольствием отметил 25-ю годовщину восстановления дипломатических отношений между Грузией и Польшей, и подчеркнул впечатляющие результаты, достигнутые в течение этого периода. Он поблагодарил грузинских и польских дипломатов за вклад, внесенный в углубление двухсторонних отношений.















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