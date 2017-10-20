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Стартовал грузинско-армянский юридический форум


20.10.2017   19:31
В Тбилиси 20 октября стартовал Грузино-армянский юридический форум, в котором приняла участие делегация во главе с министром юстиции Армении Давидом Арутюняном, министром юстиции Грузии Теа Цулукиани, а также заместитель министра исполнения наказаний, пробации и правовой помощи Звиад Миханашвили и другие.

Как сообщает NEWS.am со ссылкой на пресс-службу МИД Армении, Давид Арутюнян поблагодарил своих коллег за организацию второго грузино-армянского юридического форума в Тбилиси и отметил, что такие обсуждения способствуют дальнейшему взаимовыгодному сотрудничеству и углублению партнерства в правовой сфере.

Министр выразил уверенность в том, что на пути реализации реформ создана большая возможность учиться друг у друга и совместно противостоять различным вызовам.

«Проблемы в правовой сфере одинаковы, и такие форумы, ставшие традицией, будут способствовать эффективному решению задач, стоящих перед нашими тремя министерствами»,- заявил Арутюнян.

По словам министра юстиции Грузии Теа Цулукиани, сегодняшняя встреча является свидетельством эффективного и конструктивного сотрудничества между двумя странами в правовой сфере.

Теа Цулукиани также выразила уверенность в том, что этот форум будет периодическим, а совместная борьба направлена на эффективное решение проблем.

В ходе форума будут обсуждаться ряд вопросов о судебных реформах в двух странах, сотрудничестве в области гражданского и уголовного правосудия, полномочия административных органов надзорных служб двух министерств, передовая практика в области правосудия в отношении несовершеннолетних, а также будет представлена единая электронная система ЗАГС-а, антикоррупционная политика, развитие службы пробации и реформы пенитенциарного сектора.

Напомним, что первый армяно-грузинский юридический форум состоялся в июне 2015 года в Ереване, в ходе которого обсуждался широкий круг юридических и судебных вопросов.






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