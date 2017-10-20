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Посол Азербайджана навестил раненных в результате вооруженного инцидента в Грузии азербайджанцев
20.10.2017 19:49
Посол Азербайджана в Грузии Дурсун Гасанов поинтересовался состоянием лиц, раненных в результате вчерашнего инцидента в Марнеули.
Как сообщает местное бюро АПА, посол поговорил с их родственниками. Врачи больницы проинформировали посла о состоянии раненых.
Напомним, минувшей ночью неизвестные совершили вооруженное нападение на кандидата от партии «Грузинская мечта» в члены муниципалитета села Гызылгаджилы Марнеульского района Джейхуна Човдарова и еще 4 человек.
Доставленные в местную больницу раненные были прооперированы.
После инцидента министр внутренних дел Георгий Мгебришвили побывал на месте происшествия, ознакомился с деталями следствия и поинтересовался состоянием раненых. Посол США в Грузии Ян Келли заявил, что это событие является насилием, неприемлемым для любой демократической страны.
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